27.06.2019 16:39
Haberler » Güncel » Haber

Sıcak hava

Diyarbakır'da artan sıcaklıklara karşı esnaf, iş yerinin önüne koyduğu su sebiliyle yoldan geçen vatandaşların ihtiyacını karşılıyor.

Diyarbakır 'da artan sıcaklıklara karşı esnaf, iş yerinin önüne koyduğu su sebiliyle yoldan geçen vatandaşların ihtiyacını karşılıyor.
Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi Gaziler Caddesinde 12 yıldır esnaflık yapan Berhudan Kuşçu, ustasından öğrendiği su sebili kültürünü yaşatmaya çalıştığını söyledi.
Her gün evden buz getirerek su sebilinin içine doldurduğunu belirten Kuşçu, "Her sabah kepenk açtıktan birkaç saat sonra ilk işim dükkanın önüne su sebili bırakmak. Bu geleneği ustalarımdan öğrendim. Havaların ısınmasıyla insanların su ihtiyacı artmaktadır." diye konuştu.
Vatandaşlardan Veysi İlhan da bankın üzerinde bulunan su sebilinden su içtiğini kaydederek, "Bu sebili bırakandan Allah razı olsun. Allah hayırlarını büyük etsin inşallah." ifadelerini kullandı.Sıcak hava
Kaynak: AA
Diyarbakır , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:32 Anız yangınında eşyaları kül olan aileye yardım
17:32 "Bizi Türkiye'den kimse koparamaz"
17:31 YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı KBÜ'de incelemelerde bulundu
17:31 Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Gelir değil başarı odaklı kariyer planlaması yapın
17:31 Şili'den iki devletli çözüme destek
17:30 Manisa'da baraj gölüne giren iki kardeş boğuldu
17:29 Kavgada ölen kaymakamın oğlu için dedesinin evinde helallik alındı (2)