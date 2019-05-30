Sıcak hava asfaltı eritti

Kaynak: AA

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Denizli'de bazı yollarda asfaltın erimesi, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kentte mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı 35 dereceye ulaştı. Sıcak hava nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran mevkisi ile bazı ilçe yollarında asfalt eridi. Asfaltın eridiği bölgelerde yolun kayganlaşması nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor. Trafik ekipleri, kontrol noktalarında sürücüleri dikkatli olmaları için uyarıyor. Karayolları ekipleri de erime yaşanan bölgede asfalt üzerine kum dökerek önlem alıyor. Şehir merkezinde ise vatandaşlar günü kapalı alanlarda, park ve bahçelerde geçirmeye çaba gösteriyor. Öte yandan kent genelindeki hastanelere 4 kişinin sıcak çarpması şikayetiyle başvurduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.Manisa'dan Antalya istikametine doğru giderken otomobili hararet yapan Sedat Demirdüzen gazetecilere yaptığı açıklamada, mayıs ayında olmalarına rağmen aniden artan sıcaklığın asfaltı eritmesinin şaşırtıcı bir durum olduğunu söyledi.Kale ilçesine doğru gittiğini belirten Halil İbrahim Sarıtaş da sıcak hava nedeniyle mola vermek zorunda kaldığını ifade etti.