01.07.2019 10:57
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Sıcak hava balon turuna rüzgar engeli

Sıcak hava balon turuna rüzgar engeli

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin gökyüzünden izlenmesine imkan sağlayan sıcak hava balon turları, rüzgar nedeniyle iki gündür gerçekleştirilemiyor.

Türkiye 'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya 'nın doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin gökyüzünden izlenmesine imkan sağlayan sıcak hava balon turları, rüzgar nedeniyle iki gündür gerçekleştirilemiyor.

Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki arazilerden sabahın erken saatlerinde havalanarak, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uçan ve bölgeyi ziyaret eden turistlere sunulan en önemli aktivitelerden olan balon turları, dün ve bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Meteoroloji tahminlerine göre, balon turları yarından itibaren yeniden düzenlenebilecek.
Yılda yaklaşık 300 gün uçuş yapılabilen bölgede balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.
Kaynak: AA
Kapadokya , Türkiye , Güncel

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