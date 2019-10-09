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Sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi

ABD'de gerçekleştirilen sıcak hava balonu festivali ile gökyüzü renklendi.

09.10.2019 12:21Sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi
ABD'de gerçekleştirilen sıcak hava balonu festivali ile gökyüzü renklendi.

ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque kenti dünyanın en büyük sıcak hava balon festivaline ev sahipliği yaptı. En az 500 sıcak hava balonu ekibini katıldığı festivalde, rengarenk balonlar gökyüzünü renklendirdi. Bu yıl 5-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen festivale 900 bin ziyaretçinin katılması tahmin ediliyor. Sabahın erken saatlerinde alana gelen katılımcılar tek tek gökyüzüne doğru hareket etti. Farklı büyüklüklerde ve farklı şekillerde olan sıcak hava balonları, heyecan dolu seyahatinin ardından güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi. - NEW MEXICO

Amerika Birleşik Devletleri, New Mexico, Güncel

Kaynak: İHA

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