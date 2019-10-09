Haberler » Güncel » - Sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi

- Sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi

- Sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdiNEW MEXICO - ABD'de gerçekleştirilen sıcak hava balonu festivali ile gökyüzü renklendi.

09.10.2019 12:29
- Sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi
NEW MEXICO - ABD'de gerçekleştirilen sıcak hava balonu festivali ile gökyüzü renklendi.
ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque kenti dünyanın en büyük sıcak hava balon festivaline ev sahipliği yaptı. En az 500 sıcak hava balonu ekibini katıldığı festivalde, rengarenk balonlar gökyüzünü renklendirdi. Bu yıl 5-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen festivale 900 bin ziyaretçinin katılması tahmin ediliyor. Sabahın erken saatlerinde alana gelen katılımcılar tek tek gökyüzüne doğru hareket etti. Farklı büyüklüklerde ve farklı şekillerde olan sıcak hava balonları, heyecan dolu seyahatinin ardından güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi.
- Sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi

Amerika Birleşik Devletleri, New Mexico, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:10 Esnaftan AK Parti İlçe Başkanı Yavrutürk'e ziyaret
15:11 Adapazarı Belediyesinden 'Her İnsan Bir Fidan' devam ediyor
15:16 Komşu bahçesine giren ceviz hırsızları tarafından öldürüldü
15:15 Zeki Çelik: "Arnavutluk maçı bizim için çok önemli"
15:14 Tayland'da eroin kaçakçılığına ömür boyu hapis
15:09 Havalı silahlarda Osmangazi başarısı
15:14 'Paraları kontrol etmemiz lazım' diyerek 80 bin tl dolandırdı
9.10.2019 15:17:22