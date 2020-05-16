Sıcak hava bunaltıyor

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da yakıcı güneş bunaltıyor.

16.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:16
Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da yakıcı güneş bunaltıyor.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü verilerine göre sıcaklığın 41 derece ölçüldüğü kentte, kavurucu hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Gün boyu güneş altında kalan termometrelerin 52 dereceyi gösterdiği Doğu Akdeniz şehrinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve giderek artan hava sıcaklığı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
Sıcaklık ve nemden bunalan bazı vatandaşların, parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih ettiği görüldü. Sıcak hava bunaltıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Adana, Güncel, Haber

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