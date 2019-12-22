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Sıcak hava çiftçileri sevindirdi

Muş'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi çiftçileri sevindiriyor.

22.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:07 Sıcak hava çiftçileri sevindirdi
'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi çiftçileri sevindiriyor.

Muş'ta aralık ayının son haftasına gelinmesine rağmen kar yağmaması tarımla uğraşan vatandaşların yüzünü güldürüyor. ilçesinde tarım arazilerini sürmeye başlayan çiftçiler, tarlalarını ekim için hazırlıyor. Muş Ovasındaki hayvan sahipleri ise, sıcak havayı fırsat bilerek hem hayvanlarını merada otlatıyor hem de samandan büyük tasarruf sağlıyor.

Bu sene yağışların olmadığını ve havanın güzel olduğunu ifade eden hayvan sahibi Kenan Mayda, "Hava güzel, samandan da tasarruf ediyoruz. Hayvanları tarlalara, meralara yayıyoruz. Burada kök ve ot yiyorlar. Geçen sene bu zamanda 5 tona yakın samanıharcamıştım. Bu sene hava iyi olduğu için samanım gitmedi. Hayvanları bu mevsimde meraya çıkarıyoruz. Bizim için bu mevsim çok iyi oldu. Şu an yerde kar yok, hava güneşli ve çok güzel" dedi. - MUŞ

Hasköy, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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