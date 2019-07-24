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Sıcak hava dalgası: Sıcaklık insanı nasıl öldürür?

Avrupa kıtası ölçülen en sıcak Haziran ayını geride bıraktıktan sonra yeniden bir aşırı sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Peki sıcak hava insan vücudunu nasıl etkiliyor? Sıcaklık insanı nasıl öldürebiliyor?

24.07.2019 20:37 Sıcak hava dalgası: Sıcaklık insanı nasıl öldürür?
Avrupa kıtası ölçülen en sıcak haziran ayını geride bıraktıktan sonra yeniden bir aşırı sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Peki sıcak hava insan vücudunu nasıl etkiliyor? Sıcaklık insanı nasıl öldürebiliyor?

Fransız meteoroloji kurumu 23-25 Temmuz tarihlerinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkacağını duyurdu. Kurum, aşırı sıcak hava dalgasının önümüzdeki 20 yılda 4 kat daha sıklıkla yaşanacağını tahmin ediyor.
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Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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