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Sıcak hava koronavirüsü unutturdu, sahiller doldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde güzel havayı gören vatandaşlar, sahil yolunda çocuklarıyla yürüyüş yaptı.

21.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:01
Sıcak hava koronavirüsü unutturdu, sahiller doldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde güzel havayı gören vatandaşlar, sahil yolunda çocuklarıyla yürüyüş yaptı. Vatandaşlar koronavirüs nedeniyle birbirine mesafeli yürürken, temiz havanın keyfini çıkardı.

Marmaris ilçe merkezinde caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 22 dereceyi gösterirken, deniz suyu 14 derece olarak ölçüldü. Güneşli havayı gören Marmarisliler ve yerleşik yabancılar, çocuklarıyla birlikte soluğu sahil yürüyüş yolu ile plajlarda aldı. Vatandaşların bazıları yazlık kıyafetlerle maske takarak mesafeli yürüyüş yapıp, bisiklet sürerken bazıları plajlarda oturup deniz manzarasının keyfini çıkardı.

Türkmenistan Parkı'ndaki sahilde balık avlayanlar ise aralarında mesafe bırakmaya dikkat etti.

Kordon Caddesi'nden oteller bölgesi olarak adlandırılan altı kilometrelik Uzunyalı mevkisi sahil yolunda da aileler çocuklarıyla dolaşarak oyunlar oynadı. Bazı yaşlılarında banklarda oturarak güneşlendiği görüldü.

'MESAFELİ ŞEKİLDE ANIN KEYFİNİ ÇIKARTIYORUZ'

Üniversite okuyan çocuklarını görmeyen gelen 58 yaşındaki Demir Aslan, "Eşimle birlikte çocuklarımızı görmeye geldik. Güneşli havayı gördük ve parkta herkesten mesafeli oturarak dinleniyorum" dedi. Mühendis Yiğit Tekin (36), "Bir yaşındaki çocuğum ve eşimle plajda dolaşarak sıcak havanın tadını çıkartıyoruz. İnsanlara karşı mesafeli, güzel havada eğleniyoruz. Ailecek tedbirimizi aldık. Arada temiz havaya ihtiyaç var diyerek, dışarı çıktık" dedi.

57 yaşındaki Hasan Kalemli ise "Eşim ve üç kızımla evde bunaldık, beraber dışarı çıkma kararı aldık. Kimse ile tokalaşmıyoruz, dolaşırken ve burada otururken mesafeli davranıyoruz. Sıcak ve temiz hava altında dinleniyoruz" dedi.

Remzi Çakırcan, "Olta ile balık hobimi gerçekleştiriyorum. Balık tutarken kimseye yaklaşmıyorum. Kardeşimle aynı evde kalırken bile mesafeliyiz. Kişisel temizliğime özen gösteriyorum. Böyle güzel havalarda eve kalmak bunaltır" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Marmaris, Güneşli, Güncel

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