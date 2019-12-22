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Sıcak hava Muşlu besicileri sevindirdi

Muş'ta hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, meralarda hayvanlarını otlatan besicilerin yüzünü güldürdü.

22.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:09
'ta hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, meralarda hayvanlarını otlatan besicilerin yüzünü güldürdü.
ilçesinde besicilerden Hakim Çelik, havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla meralarda hayvanlarını otlatabildiklerini söyledi.
Bu sayede ot ve samandan tasarruf sağladıklarını belirten Çelik, "Havaların güneşli ve yağışsız geçmesi fırsat bilerek tarlamızı sürüyoruz. İlkbaharla birlikte ekim yapmak için hazırlık yapıyoruz." dedi.
Besicilerden Kenan Mayda ise, "Hava güzel, samandan da tasarruf ediyoruz. Hayvanları tarlalara, meralara yayıyoruz. Burada kök ve ot yiyorlar. Geçen sene bu zamanda 5 tona yakın saman harcamıştım. Bu sene hava iyi olduğu için samanım gitmedi. Hayvanları bu mevsimde meraya çıkarıyoruz. Bizim için bu mevsim çok iyi oldu. şu an yerde kar yok, hava güneşli çok güzel." diye konuştu
Sıcak hava Muşlu besicileri sevindirdi

Hasköy, Muş, Güncel

Kaynak: AA


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