Sıcak hava nedeniyle portakalda sürüm de azaldı

ANTALYA'nın Finike ilçesinde portakal hasat sezonu devam ederken, Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, sezonun sıcak hava nedeniyle hareketsiz geçtiğini ve başta kilogramı 2 lira olan portakal fiyatının 1.30- 1.70 seviyesine gerilediğini söyledi.

Türkiye'nin en önemli portakal üretim merkezlerinden Finike'de hasat sezonu sürüyor. Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, hasadın 15 Kasım'da başladığını hatırlatarak, mevcut rekoltenin yaklaşık 4'te 1'inin hasat edildiğini söyledi. Piyasanın hareketsiz olduğunu aktaran Halil Sarıçobanoğlu, bu durumu sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyretmesine bağladı.

Sezonun ilk günlerinde yaklaşık 2 lira olan kilogram fiyatının şu günlerde kaliteye göre 1.30 ile 1.70 lira arasında seyrettiğini kaydeden Sarıçobanoğlu, "Sezon ilk açıldığı günlerde piyasa hareketli başladı ancak sonrasında durakladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle sürüm azaldı. Şu anda Finike genelindeki yıllık yaklaşık 200 bin ton rekoltenin yaklaşık 4'te 1'i hasat edildi. Önümüzdeki günlerde havanın serinlemesiyle sürüm artar ve fiyatlar biraz yükselirse çiftçimiz ürünü gerçek değerinde satma imkanı bulur" dedi.

Nisan ayının sonuna kadar hasadın devam edeceğini vurgulayan Halil Sarıçobanoğlu, önceki yıllarda yaşanan doğal afetlerin yaşanmaması dileğinde bulunarak, "Geçen yıllarda üst üste yaşadığımız doğal afetten dolayı çiftçilerimiz zarar görmüştü. Afetlerin yanı sıra gübre, ilaç, mazot fiyatları çok artmasına rağmen portakal fiyatları aynı devam ediyor. Afet olmadan mevsim iyi geçerse ve fiyatlar 2 lira civarında olursa narenciye sezonu, üreticimizi rahatlatır" diye konuştu.