Sıcak hava Toros Dağları'nın karını eritti

Toros Dağları'nı kaplayan kar kütleleri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle erimeye başladı.

16.05.2020 21:08 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:10
Toros Dağları'nı kaplayan kar kütleleri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle erimeye başladı.
Doğu Akdeniz'in önemli turizm kentlerinden Mersin'de, en yüksek hava sıcaklığı 34 olarak ölçülürken, nem oranı da yüzde 40'ı buldu.
Sahil kesimindeki sıcaklık değerleri bunaltırken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık yüksek kesimlerde de hissedildi.
Toroslar ilçesinin 2 bin 336 rakımlı Dümbelek Boğazı ile 2 bin 200 rakımlı Cocakdere mevkilerinden görüntülenen Toros Dağları'ndaki kar kütlerinin eridiği görüldü. Sıcak hava Toros Dağları’nın karını eritti

Kaynak: AA

Etiketler: Toros Dağları, Doğu Akdeniz, Mersin, Güncel, Haber

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