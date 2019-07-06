06.07.2019 14:45
Haberler» Güncel» Haber

Sıcak havada denize koştular

Sıcak havada denize koştular

Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Bazı tatilciler dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesindeki Belcekız Plajı'nda denize girip kumsalda güneşlendi. Macera tutkunları ise bin 965 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu. Belcekız Plajına serinlemeye gelen vatandaşlar içerisinde denizin keyfini çocuklar ve gençler çıkardı. Denizin içerisinde renkli görüntüler oluşturan tatilcilerden bazıları ise çocuklarıyla ilgilenerek bol bol eğlendi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Ölüdeniz, Babadağ, Fethiye, Muğla, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:32   Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
15:32   SPOR Kırkpınar'da başpehlivanlar çayıra çıktı
15:30   97 milyonluk mirası yalanlayan Süreyya Yalçın Bodrum'da ortaya çıktı
15:30   Olympiakos, Brandon Paul'u kadrosuna kattı
15:29   İstanbul'da sıcaklık 30 dereceyi aştı plajlar doldu
15:28   Kayseri'de, 'sarıkız' tedirginliği
15:26   Şehit Yaşar Yıldırım için mevlit okutuldu