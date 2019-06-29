29.06.2019 19:40
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Sıcak havada ücretsiz dondurma izdihamı

Sıcak havada ücretsiz dondurma izdihamı

Antalya'da dondurma ustasının sokakta bıçak ve satırla kesip, ücretsiz dağıttığı 60 kiloluk dondurma izdihama neden oldu.

Antalya 'da dondurma ustasının sokakta bıçak ve satırla kesip, ücretsiz dağıttığı 60 kiloluk dondurma izdihama neden oldu. Dondurma yarım saatte 2 bin kişiye dağıtıldı. Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde dondurmacılık yapan Yaşar Büyükciğer, yaz sezonunun gelmesi ve Maraş dondurmasının tanıtımı için özel bir program hazırladı. Büyükciğer, 20 günde hazırladığı 60 kilogramlık dövme Maraş dondurmasını cadde üzerine çıkardı. Tezgaha asılan dev dondurma önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bıçak ve satırla 3 kişi tarafından kesilen dondurma, kadın, çocuk herkese külahlarla ikram edildi. 60 kilogramlık dondurma yarım saat içinde 2 bin kişiye ikram edildi.
"60 KİLOGRAM" Gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren dondurma ustası Yaşar Büyükciğer, "Sezonun açılışını yaptık. Açılış nedeniyle halka dondurma tanıtımını yapıyoruz. Halkımız tatsın diye bir haftada hazırladım. 60 kilogram döve döve 20 günde yaptım. Ücretsiz olarak dağıtıyoruz. 2 bin kişiye dağıttık. Satır ve bıçakla kestik çok sert. Halkımızın gösterdiği ilgiden memnun kaldık." dedi.
(İsa Akar - Huriye Ferah Vanlı/İHA)
Kaynak: İHA
Kepez , Antalya , Güncel

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