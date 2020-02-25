Sıcak havalar nedeniyle kaktüsler erken çiçek açtı

ANTALYA'da kaktüs yetiştiren Tevfik Yalçın (56), normal şartlarda mart ayı sonunda çiçek açacak kaktüslerin 1 ay önceden çiçeklendiğini görünce şaşırdı. Yalçın, "Yakın arkadaşlarıma sordum. Onların kaktüsleri de erkenden çiçek açmış. Küresel ısınmanın etkileri olsa gerek" dedi.

Antalya 'da yıllarca turizm işi yapan metalurji mühendisi Tevfik Yalçın, sürekli ofis ortamında çalışmaktan sıkılınca farklı bir arayışa girişti. Kendisi gibi kapalı ortamlarda çalışıp doğal yaşamdan uzak kalanları düşünen Yalçın, bitki üretimi işine başladı. Peyzaj mimarı eşi Özgü Yalçın'ın (52) desteğini de alan Tevfik Yalçın, büyük plazalarda toprağa ve bitkiye el sürmeden uzun saatler çalışan iş insanlarının masalarında küçük bir bitki olmasını amaçladı. Hem su ve bakım ihtiyacının az olması hem de renkli ve çok fazla çeşit olmasını avantaja çeviren Yalçın çifti, Muratpaşa ilçesindeki arazide kaktüs üretimi yapmaya başladı.

Kaktüsleri internet üzerinden satışa sunan Yalçın çifti, gelen yoğun talepten oldukça memnun. Her mevsim kaktüslerin mutlaka alıcısı olduğunu, tüm yıla yayılan bir iş yaptıklarını kaydeden Tevfik Yalçın, 30 dönümlük serada hem üretimini hem bakımını yaptığı kaktüslerde bu yıl bir farklılık gördü. Normalde çiçek açmayan dikenli bir bitki olarak bilinen kaktüsler arasında çiçek açan 'mammillaria gasseriana, gymnocalycium eriosyce, turbinicarpus, echinofossulocactus, parodia' türleri, normal zamanından çok erken çiçeklendi. Mart ayında çiçeklenmesi beklenen kaktüsler, havanın bu yıl sıcak seyretmesi nedeniyle Ocak ayı sonu itibarıyla tamamen çiçek açmış oldu.

Bu durum karşısında şaşıran Tevfik Yalçın, erken çiçeklenen kaktüsleriyle ilgili sektördeki arkadaşlarıyla görüştü. Durumun onlarda da aynı olduğunu öğrenen Yalçın, "Normalde mart ayı sonu gibi çiçeklenirdi. Ancak bu yıl ilk defa 1 ay önceden çiçeklendi. Çok şaşırdım, araştırdım. Sebebi malum iklim olaylarından kaynaklanıyor. Küresel ısınmadan kaynaklandığını herkese söylüyorum. Belki dikkat çeker de insanlar daha duyarlı olur" dedi.