06.07.2019 13:30
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Sıcak havalar sıcak içecek satışlarını vurdu

Sıcak havalar sıcak içecek satışlarını vurdu

Havaların ısınması sıcak içecek satışlarını olumsuz etkiledi.

Havaların ısınması sıcak içecek satışlarını olumsuz etkiledi. Özellikle Türk toplumunun vazgeçilmezi olan çay ve kahve satışlarında büyük düşüş yaşandı. Çay ocağı işletmecisi Abdullah Avcu, "Kış aylarında sıcak içecekler çok gidiyordu. Havaların ısınmasıyla birlikte soğuk içecek satışlarımız arttı. Satışlarımızda meşrubat, ev yapımı limonata, karadut gibi ürünler daha çok tercih ediliyor." dedi. Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te bunaltan sıcak hava çay, kahve gibi sıcak içecek satışlarını azalmasına neden oldu. Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü ilçede, çay ocakları sıcak içecek satışlarında düşüş yaşarken soğuk içecek satışlarında ise artış yaşıyor. Kışın daha çok tüketilen çay, kahve gibi ürünlerin tahtını, su, ayran, limonata, soda gibi soğuk içecekler aldı. Uzun yıllardır ilçede çay ocağı işletmeciliği yapan Abdullah Avcu, konuyla ilgili İHA'ya konuştu. Sıcak havaların sıcak içecek satışını olumsuz etkilediğini belirten Avcu, " Kış aylarında sıcak içecekler çok gidiyordu. Havaların ısınmasıyla birlikte soğuk içecek satışlarımız arttı. Satışlarımızda meşrubat, ev yapımı limonata, karadut gibi ürünler daha çok tercih ediliyor. Soğuk içecek satışlarımızdan dolayı işlerimiz iyi. " dedi. Bir diğer çay ocağı işletmecisi Duran Çataroğlu ise, havaların ısınmasıyla birlikte sıcak içecek satışlarını azalttığını, soğuk içecek satışını ise arttırdığını belirtti.
(İHA)
Kaynak: İHA
Çay, Güncel

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