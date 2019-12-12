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Sıcak su kaynaklarında azalma

Kütahya'nın Emet ilçesindeki sıcak su kaynaklarında azalma olduğu belirtildi.

12.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:27Sıcak su kaynaklarında azalma
'nın ilçesindeki sıcak su kaynaklarında azalma olduğu belirtildi.

Emet Belediyesi İşletme Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, mevsimsel kuraklığa bağlı soğuk su kaynaklarında olduğu gibi sıcak su kaynaklarında da azalma olduğu belirtilirken, kaynakların etkin kullanımı ve halkın mağdur edilmemesi adına, çalışmalar tamamlanana kadar tek hamam ile hizmet verilme kararı alındığı açıklandı.

Mevcut kaynakların eskiliğinin yanı sıra, su hatlarında gerekli araştırma ve çalışmalarında yürütüldüğü belirtilirken, başka kaynaklardan takviye, depo yapımı gibi alternatiflerin değerlendirildiği belirtildi.

Kamuoyunda sıcak su kaynaklarının tükendiği gibi endişeler üzerine ise İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yeni yapılan çalışmalar kapsamında ilçede 5 yeni sıcak su kaynağı tespitinin yapıldığı, gerekirse sondajlarla bu kaynaklarında çıkarılabileceği ve kaynak aktarımı yapılabileceğini ifade ettiler. - KÜTAHYA

Emet Belediyesi, Kütahya, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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