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Sıcak su kazanı bomba gibi patladı

Sıcak su kazanı bomba gibi patladıBURSA - Bursa'da sıcak su kazanının patlaması sonucu 18 yaşındaki genç hastanelik oldu.

24.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:57
Sıcak su kazanı bomba gibi patladı
BURSA - 'da sıcak su kazanının patlaması sonucu 18 yaşındaki genç hastanelik oldu.
Olay, Bursa'nın ilçesine bağlı kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte yaşayan M.B. duş almak için banyoya girdi. Suyun hızla ısındığını ve kazanının derecesinin arttığını fark eden M.B., dışarı çıkmak istedi. Banyo kapısında çıktığı esnada su kazanı bomba gibi patladı.
Patlamanın etkisiyle neye uğradıklarını şaşıran aile yaralı genci yerden kaldırarak 112 acil sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan M.B.'nin vücudunda kesikler ve yanıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sıcak su kazanı bomba gibi patladı

Boğazköy, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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