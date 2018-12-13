13 Aralık 2018, 17:48
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Doğumdan Çıkan Annenin Ayaklarını Yakan Hemşireler İçin Karar Verildi

İzmir'de, matematik öğretmeninin, ilk çocuğunun doğumu sonrasında hemşireler tarafından ayaklarına konulan sıcak su torbasının uzun süre unutulması sonucu 2 topuğunun yanmasıyla ilgili davada, 2 hemşireye bin 500'er TL para cezası verildi.

İzmir'de yaşayan bir kadının ilk çocuğunun doğumu sonrasında, hemşirelerin annenin üşümemesi için ayaklarına konulan sıcak su torbasının uzun süre unutulması üzerine 2 topuğunun yanmasıyla ilgili davada her 2 hemşireye de para cezası verildi.

DOĞUMDAN ÇIKAN MATEMATİK ÖĞRETMENİNİN 2 TOPUĞU DA YANDI

İzmir'de yaşayan matematik öğretmeni Y.P.B.'nin (30), ilk çocuğunun doğumu sonrasında hemşireler Damla Ö. ve Bennan Ş., annenin üşümemesi için ayaklarına konulan sıcak su torbasının uzun süre unutulması üzerine 2 topuğunun yanmasıyla ilgili davada karar verildi.

ANESTEZİNİN ETKİSİ GEÇİNCE TOPUKLARINDA AĞRI VE ACI HİSSETTİ

2016 yılının Şubat ayında meydana gelen olayda özel bir hastanede gerçekleşen doğum sırasında verilen anestezinin etkisiyle sıcak su torbasının sıcaklığını hissetmeyen Y.P.B., iddiaya göre sabaha karşı narkozun etkisinin geçmesiyle topuklarında çok şiddetli ağrı ve acı hissetti. Durumu eşi S.B. ile yakınlarına söyleyen Y.P.B.'nin sıcak su torbalarının her 2 ayağın topuklarını ağır derecede yaktığı anlaşıldı. Genç anne, her iki ayağında açık yara ve ağır derecede yanık oluştuğu tespit edilince başka bir özel hastaneye götürüldü ve burada tedavisi yapıldı.

HEMŞİRELERE BİN 500'ER TL PARA CEZASI VERİLDİ

Genç kadın, olayda ihmali bulunanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına "ihmali davranışla kasten yaralama" ve "görevi ihmal" suçlarından suç duyurusunda bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilip dava açıldı.

Hemşireler Damla Ö. ve Bennan Ş.'nin yargılandığı davanın son duruşmasında olayda ihmali bulunduğu tespit edilen hemşireler Damla Ö. ve Bennan Ş.'ye bin 500'er TL adli para cezası verildi.

İzmir
13 Aralık 2018 Perşembe 17:48



YORUMLAR (36)
SORMAK LAZIM: Hakime senin ayağını yaksalardı bilmeyerek de olsa veya kazaren veya ihmalden) ne ceza verirdin?
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TÜRK: Yazıklarolsun ozaman 2bintl versin madur aynısını onlarayapsın hastaneleri babasının çifligimişgibi kullananlarvar gelenhasta garibansa it muamelesigörüyor azarlamak adetolmuş enufak birşeyde bagırıp duruyorlar ama parayagelirsek kimnekadar alıyor sizlerbakın sogukta sıcakta emekveren insanlarla birkıyaslayın
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GURBETCİ: 1500 TL, olurmu boyle ceza arkadas. Daha fazla
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GULAY: Bir hemsire kac tl kazaniyor, biliyormusunuz. Yazik. birde maaslarina cokmussunuz hemsirelerin. Bir hemsire 50 tl ye 16 saat nobet tutuyor.Allah sizin belanizi versin.
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  • GULAY : Ogretmen isini tam mi yapiyor.heryer hirsiz cani dolu. Hakim savci isini tammi yapiyor. Verdikleri kararlarin yuzde 60 i yanlismis..bunlara niye dava acilmiyor.hemsireye gelince isini tam yap oylemi.sen isini tam yapta ondan sonra konus.
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