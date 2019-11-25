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Sıcaklık eksi 17'yi gördü, göller buz pistine dönüştü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde hava sıcaklığının eksi 17'ye kadar düşmesi sonucu göller buz pistine dönüşürken, yüksek kesimler kar yağışı sonrası beyaza büründü.

25.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:12Sıcaklık eksi 17'yi gördü, göller buz pistine dönüştü
'ın ilçesinde hava sıcaklığının eksi 17'ye kadar düşmesi sonucu göller buz pistine dönüşürken, yüksek kesimler kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Beytüşşebap ilçesinde bulunan 3 bin 200 rakımlı köyü civarında bulunan dev göller, hava sıcaklıklarının eksi 17'lere kadar düşmesi sonucu buz tuttu. Doğal gölün buz tutması üzerine çevreden geçen vatandaşlar, buzun üstünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, geçen yıl yağan karlar erimeden yüksek rakımlı bölgelere mevsimin ilk karı düştü. Karlar ve buz tutan göller, kartpostallık görüntüler oluşturdu. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Yeşilöz, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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