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Sıcaklık gece 0'ın altına düştü, arabaların camları buz tuttu

İstanbul'da gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle arabaların camları buz tuttu.

22.01.2020 09:13 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:18Sıcaklık gece 0'ın altına düştü, arabaların camları buz tuttu
'da gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle arabaların camları buz tuttu. işe gitmek için arabalarına binmek isteyen vatandaşlar camda tutan buzların çözünmesi için uğraş verdi.

İstanbul'da gece saatlerinde sıcaklıklar 0'ın altına düştü. Yollarda buzlanma riski oluşurken arabaların camları da buz tuttu. Sabah saatlerinde işe gitmek için arabalarına binmek isteyen vatandaşlar, buz tutmuş araba camlarıyla karşılaştı. Vatandaşlar camlardaki buzların çözünmesi için uğraş verdi. - İSTANBUL

İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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