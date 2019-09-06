Sıcaklık sıfırın altında 17'ye de düşse inşaat aksamayacak

Kış mevsimin çetin geçtiği illerde, hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü zamanlarda inşaatların devam etmesi için betonarme imalatında yeni yöntem geliştirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Dilek Okuyucu öncülüğünde inşaat mühendisleri Burak Gedik, Muhammed Şahin ve Ahmet Yasir Kanbur, kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle inşaat çalışmalarının kısa sürede yapıldığı bölgede, bu çalışmayı uzun zamana yaymak için soğuk havada beton dökümü ve başarılı betonarme imalatının yapılması yönünde çalışma başlattı.

Erzurum Beton Anonim Şirketi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından desteklenen çalışmada, katkı maddesi kullanılmadan, beton harcına katılan su, çakıl, çimento ve kumun sıcaklık değerleri üzerinde oynama yapılarak farklı formül oluşturuldu. İnşaat çalışmalarının sıfırın altında 17 derecede yapılmasına imkan sağlanan formülle, dökümü yapılan betonun öngörülenden daha dayanıklı olduğu ortaya çıktı.

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Okuyucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir katkı maddesi kullanmadan sıfırın altında 17 derecede beton döktüklerini söyledi.

Belirli aşamalarla yaptıkları uygulamaların ardından tahmin edilenden daha dayanıklı beton ürettiklerini ifade eden Okuyucu, şöyle konuştu:

"Yöntemin çok büyük maliyetleri yok ve sadece dökümünün ardından betonunun bakımıyla alakalı birtakım önlemler alınması gerekiyor. Son aşamada tam ölçekli kolon ve kiriş yapıp, binalarla ilgili mekanik deneyleri yapmayı planlıyoruz. Bunu Erzurum koşullarında betonu döküp test edeceğiz. Yöntemimizin ilk sonuçları güzel ve uluslararası platformlarda yayınlamak üzere makalemizi hazırlamaktayız."

"Çalışmamızda betonun sıcaklığıyla oynama yoluna gidildi"

Avrupa'da soğuk havada beton dökümüne ilişkin örnekler olduğuna dikkati çeken Okuyucu, bu örneklerde antifriz ve betonunun sertleşmesi ile ilgili kimyasal maddelerin kullanıldığını dile getirdi. Çalışmada, betonun maliyetinin düşük ve çevreci olmasının ön planda tutulduğunu vurgulayan Okuyucu, şunları söyledi:

"Çalışmamızda betonun sıcaklığıyla oynama yoluna gidildi. Çalışmamızda beton karışımına katılacak maddelerin sıcaklığıyla oynandı ve bununla ilgili uzun süre optimizasyon çalışması yapıldı. Çok sayıda yaptığımız deneysel çalışmanın ardından formülü türettik. Tabii dış ortam sıcaklığına da bağlı bu. Sıfırın altında 15 derecede dökeceğiniz betonun sıcaklığıyla sıfırın altında 10'da dökülecek betonun sıcaklığı aynı olmayacaktır. Bu anlamda çalışmaları yaptık ve netice olarak güvenli bir sonuca ve formüle ulaştık. Formül, su, çakıl ve çimentonun sıcaklığı ne olacak, bununla ilgili."

"Askeri binaların imalatı için mevsimi beklemeyebiliriz"

Okuyucu, defalarca formülün doğruluğunun test edildiğine ve güzel sonuçların alındığına işaret ederek "Türkiye'de kışın yaşanabilecek depremde hasarlı binaların onarımı için bizim önerdiğimiz formül kullanılabilir. Askeri binaların imalatı için beklemek zorunda kalmayabiliriz. Kimyasal madde kullanımı hem maliyetli hem de ekolojik değil ve bizim artımız budur." ifadelerini kullandı.

İnşaat mühendisi Burak Gedik de çalışmayla bütün firmalara kışın beton dökümü yapılabileceğini anlatacaklarını bildirdi.

Kışın beton dökümünü sağlamak için firmalar ile çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Gedik, "Çalışma ile kışın beton dökümünü mümkün hale getirmeyi düşünüyoruz. Biz kimyasal madde kullanmadan, sadece betonun sevdiği koşulları ve ortamı denk getirerek dayanımını artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA