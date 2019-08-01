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Sıcaktan bayılan kuşun imdadına itfaiye yetişti

Sıcaktan bayılan kuşun imdadına itfaiye yetiştiGAZİANTEP - Gaziantep'i etkili olan çöl sıcaklarından bayılan ve yere düşen kuş, itfaiye erlerinin su sıkarak serinletmesinin ardından yeniden kendine geldi.

01.08.2019 23:26
Sıcaktan bayılan kuşun imdadına itfaiye yetişti
Sıcaktan bayılan kuşun imdadına itfaiye yetişti
GAZİANTEP - Gaziantep'i etkili olan çöl sıcaklarından bayılan ve yere düşen kuş, itfaiye erlerinin su sıkarak serinletmesinin ardından yeniden kendine geldi.
Yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Gaziantep'i de kasıp kavuran çöl sıcaklarından bayılan ve yere düşen kuş, itfaiye erlerinin su banyosu yaptırması sonucu yeniden canlandı. Yerde baygın halde yatan kuşa İtfaiye eri, eldiven giyerek, eline alıp hortumu aldı. Su banyosu yaptırılan kuş, soğuk suyla kendine geldi. Yeniden uçabilen kuş, daha sonra ait olduğu doğaya salındı.
Vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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