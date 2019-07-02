02.07.2019 16:33
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Sıcaktan bunalan Adana ve Mersinlilere yayla daveti

Sıcaktan bunalan Adana ve Mersinlilere yayla daveti

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Adana ve Mersin'deki aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşları, ilçeye ve yaylalarına davet etti.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay , Adana ve Mersin 'deki aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşları, ilçeye ve yaylalarına davet etti.
Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çay, Adanalı ve Mersinlilere, "Şehrinizin kavurucu sıcağında yanmayın, nemine hapsolmayın." çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:
"Püfür püfür esen tarihi çınar ağaçlarımızın gölgesinde serinlemek için, hiç durmayın Pozantı'ya gelin. Memleket sıcak, yanmayın. Sizi bekleyen serin doğası ile huzur veren, meyveleri ve pirzolası ile lezzet sunan güzel ilçeniz Pozantı'ya gelin. Bekliyoruz."
Kaynak: AA
Pozantı , Mersin , Adana , Çay , Güncel

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