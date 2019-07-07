07.07.2019 09:30
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Sıcaktan bunalan Ankaralılar soluğu havuzlarda aldı

Sıcaktan bunalan Ankaralılar soluğu havuzlarda aldı

Havaların ısınmasıyla sıcaktan bunalan Ankaralılar, soluğu havuzlarda aldı.

Havaların ısınmasıyla sıcaktan bunalan Ankaralılar, soluğu havuzlarda aldı. Aqua parkta eğlenen çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Termometrelerin 30 dereceyi göstermesiyle sıcaktan bunalan ve serinlemek isteyen Ankaralılar, aileleriyle birlikte soluğu havuzlarda aldı. Yaz tatilini değerlendiren çocukların ve sınav stresinden uzaklaşmak isteyen gençlerin aqua parktaki anları da renkli görüntüler meydana getirdi.

Hafta sonu serinlemek için çocuklarını da alıp havuzlara geldiklerini söyleyen aileler, tatili bu şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ifade etti. Öte yandan aileler, çocukları için uygun ve güvenlikli yerleri tercih ettiklerini belirterek, hem serinleyip hem de çocuklarıyla beraber keyifli vakit geçirdiklerini kaydetti.

Sınav stresinden uzaklaşmak isteyen gençler ve çocuklar ise evde sıkıldıklarını ve bunaldıklarını söyleyerek, yaz tatilini havuzda ve aqua parkta değerlendirip çok eğlendiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.

İşletme sahibi Ankaralı iş adamı Fevzi Öztürk ise yoğun ilgiden memnun olduklarını vurgulayarak, "Ankara'da deniz olmadığı için bu tür havuzlar büyük bir ihtiyaç. Bizim bu işe başlama amacımız memur kenti Ankara'da memurlarımızın mutlu olmasıydı. Çok olumlu tepkiler alıyoruz" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Fevzi Öztürk, Ankara, Memur, Güncel

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