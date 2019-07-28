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Sıcaktan bunalan Bursalılar denize akın etti

Sıcaktan bunalan Bursalılar denize akın ettiBURSA - Hafta sonunda havaların sıcak gitmesini fırsat bilen Bursalılar denize akın etti.

28.07.2019 16:48
Sıcaktan bunalan Bursalılar denize akın etti
Sıcaktan bunalan Bursalılar denize akın etti
BURSA - Hafta sonunda havaların sıcak gitmesini fırsat bilen Bursalılar denize akın etti.
Temmuz ayının son Pazar gününde havaların aşırı sıcak olması vatandaşları bunalttı.Tatil günlerini sıcaktan bunalarak değil de serinleyerek geçirmek isteyen Bursalılar Mudanya sahillerini tıklım tıklım doldurdu. Sıcak havada serinlemek isteyenlerin akınını uğrayan Mudanya sahillerinde adım atacak yer kalmadı. Vatandaşlar sıcak hava sebebiyle saatlerce denizden çıkmadığı görüldü. Aşırı yoğunluk sebebiyle sahilde yer bulamayan vatandaşların kayıkların arasında yüzmeye çalıştığı görüldü.
Aşırı sıcaklarda serinlemek için denize geldiklerini ifade eden vatandaşlar "Bursa çok sıcak bizde bugün tatil onu en güzel şekilde değerlendirmek istedik ve kendimizi denize attık. Sıcak havada denize girmek insanı serinletiyor. Deniz çok güzel" dedi.

Mudanya, Bursa, Genel

Kaynak: İHA

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