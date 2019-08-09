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Sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanlar gölde serinletiliyor

Manyas ilçesinin kırsal mahallelerinde sıcak havalardan bunalan büyükbaş hayvanlar, sahipleri tarafından Manyas Gölü'nde serinletiliyor.

09.08.2019 16:04 Sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanlar gölde serinletiliyor
Manyas ilçesinin kırsal mahallelerinde sıcak havalardan bunalan büyükbaş hayvanlar, sahipleri tarafından Manyas Gölü'nde serinletiliyor.
Göl kıyısında bulunan Kocagöl, Hamamlı, Salur mahallelerindeki bazı büyükbaş hayvan sahipleri, otlamaları için meraya saldıkları hayvanları güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde mera ile bitişik olan Manyas Gölü'ne getiriyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar yüzünden hayvanların strese girdiklerini ve süt verimlerinin azaldığını söyleyen besici Hayrettin Yıldız, çareyi hayvanları göl kıyısına götürmekte bulduklarını anlattı.
Yıldız, hayvanların uzun süre gölde kaldıklarını, bazen saz ve kamış yapraklarını yiyerek beslenmeye çalıştıklarını belirtti.
Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş ise aşırı sıcakların hayvanları olumsuz etkilediğini ifade etti.
Bu nedenle ineklerin süt verimlerinin düştüğünü anlatan Karakaş, "Göl kıyısındaki mahallelerimizdeki üreticilerimiz gölde hayvanlarını serinletirken, bizler de üzerlerine çul yayarak veya hortumlarla serinletmeye çalışıyoruz." dedi.

Manyas Gölü, Manyas, Salur, Güncel

Kaynak: AA

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