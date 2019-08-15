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Sıcaktan bunalan çocuklar havuzda serinledi

Ağrı'da havanın ısınmasıyla birlikte sıcaktan bunalan çocuklar, çocuk parkında bulunan süs havuzunda serinledi.

15.08.2019 14:29 Sıcaktan bunalan çocuklar havuzda serinledi
Ağrı'da havanın ısınmasıyla birlikte sıcaktan bunalan çocuklar, çocuk parkında bulunan süs havuzunda serinledi.

Sıcak havaların artmasıyla birlikte süs havuzlarında atlayan çocuklar tehlikeye aldırış etmeden güneşin ve suyun tadını çıkardı.

Oyun parklarında bulunan süs havuzlarında serinlemek için yüzen çocuklar, havuzda bulunan "Suya girmek tehlikelidir" levhasına aldırış etmeden suya atladı. Özellikle öğlen vaktinde artan sıcaklıklara dayanamadıklarını söyleyen çocuklar çevrede bulunan vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden havuzda yüzmeye devam etti. Yüzerek serinleyen çocuklar daha sonra havuzun kenarındaki duvarın üzerine yatarak güneşlenmeyi de ihmal etmedi.

Süs havuzunda elektrik kablolarının olmasının suya temas halinde olası büyük tehlikeler açışından kötü sonuçlar doğurabilmesine rağmen, aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar havuzda yüzmeyi sürdürdü. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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