22.06.2019 13:26
Haberler » Güncel » Haber

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

ANTALYA'da, sıcak havadan bunalan kağıt toplayıcısı bir grup Suriyeli çocuk, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzuna girip, serinlemeye çalıştı.

ANTALYA'da, sıcak havadan bunalan kağıt toplayıcısı bir grup Suriyeli çocuk, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzuna girip, serinlemeye çalıştı. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen çocuklar, uzun süre havuzdan çıkmadı.
Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 26 derece olarak kaydedildiği Antalya'da, nem oranının yüzde 62'ye yükselmesiyle sıcaktan bunalan, kağıt toplayıcısı bir grup Suriyeli çocuk, Etiler Mahallesi'ndeki süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kağıt toplama arabaları havuzun yanındaki parka bırakan yaşları 10 ile 13 arasında değişen Muhammed, Ali, Salih ve Ahmet, uzun süre suda eğlendi. Çocuklar suyun kirine ve elektrik çarpması gibi tehlikelere aldırış etmeden, derinliği 60 santimetreyi bulan havuzda serinledi. Zaman zaman sudan çıkan ve koşarak havuza atlayan çocuklar, çevredekilerin uyarılarına ise aldırış etmedi.


- Antalya
Kaynak: DHA
Antalya , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:37 CHP İstanbul seçimleri için Malatya'dan otobüs kaldırdı
13:37 Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
13:37 İSTANBUL'DA OY PUSULALARI TORBALARA KONULDU, DAĞITIM İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR
13:36 Manisa Büyükşehir'den Akhisar OSB'ye itfaiye desteği
13:36 Yılın en uzun gününde yoga yaptılar
13:36 İSTANBUL- BEYLİKDÜZÜ'NDE BARİYERE ÇARPAN KAMYONETTEKİ 3 İŞÇİ YARALANDI
13:36 SPOR Almanya'da gündem Afyonkarahisar'daki MXGP TURKEY