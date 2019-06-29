29.06.2019 09:42
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Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

Tekirdağ Malkara'da sıcaktan bunalan bir grup çocuk, çareyi süs havuzuna girip serinlemekte buldu.

Tekirdağ Malkara 'da sıcaktan bunalan bir grup çocuk, çareyi süs havuzuna girip serinlemekte buldu.

Hava sıcaklığının yaklaşık 35 derece ölçüldüğü ilçede sıcaktan bunalan çocuklar, eski Şadırvan Meydanında bulunan süs havuzuna girip serinlemeye çalıştı. Tehlikeye ve kirli suya aldırış etmeyen çocuklar bir süre serinlemenin keyfini çıkardı.

O anı çevredeki vatandaşlar da şaşkın bakışlarla izledi. İlçede deniz olmadığı için süs havuzuna girerek, eğlendiklerini ifade eden çocuklar, belediyenin ücretsiz havuz yapmasını istedi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Malkara , Tekirdağ , 3. Sayfa

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