29.06.2019 10:03
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Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinlediTEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da sıcaktan bunalan bir grup çocuk, çareyi süs havuzuna girip serinlemekte buldu.

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara 'da sıcaktan bunalan bir grup çocuk, çareyi süs havuzuna girip serinlemekte buldu.
Hava sıcaklığının yaklaşık 35 derece ölçüldüğü ilçede sıcaktan bunalan çocuklar, eski Şadırvan Meydanında bulunan süs havuzuna girip serinlemeye çalıştı. Tehlikeye ve kirli suya aldırış etmeyen çocuklar bir süre serinlemenin keyfini çıkardı.
O anı çevredeki vatandaşlar da şaşkın bakışlarla izledi. İlçede deniz olmadığı için süs havuzuna girerek, eğlendiklerini ifade eden çocuklar, belediyenin ücretsiz havuz yapmasını istedi.Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi
Kaynak: İHA
Tekirdağ , Malkara , 3. Sayfa

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