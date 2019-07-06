06.07.2019 12:36
Haberler» Yerel» Haber

Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli serinliği

Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli serinliğiMUŞ - Muş'ta sıcaktan bunalan çocuklar, dere ve çaylarda tehlikeli şekilde serinlemeye çalışıyor.

Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli serinliği
MUŞ - Muş'ta sıcaktan bunalan çocuklar, dere ve çaylarda tehlikeli şekilde serinlemeye çalışıyor.
Muş'ta sıcak havanın etkisini arttırmasıyla dere ve çaylarda serinlemeye çalışan çocuklar, tehlikeye aldırış etmiyorlar. Okulların tatil olmasıyla birlikte tatile gidemeyen çocuklar, Kale Mahallesi'ndeki çayda serinleyip şelaleden atlıyorlar.
Havaların çok sıcak olmasından dolayı evde bunaldığını ve derede serinlemeye çalıştığını söyleyen çocuklardan Hasan Rençber, "Dışarısı çok sıcak olduğu için evde bunalıyoruz. Buraya gelip serinlemeye çalışıyoruz. Çok tehlikeli olduğunu bildiğimiz halde yine de geliyoruz, çünkü hava çok sıcak. Günde bir defa buraya gelip 2-3 saat yüzüp eve dönüyoruz. Yüzerken şelaleden de atlıyoruz. Burası güzel. Okullar tatil olduğu için yapacak bir şey yok. Bizim için güzel tatil oluyor" dedi. Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli serinliği
Kaynak: İHA
Muş, Yerel

Son Dakika Haberleri
14:03   Beril Eren'den piyano resitali
13:30   Tosya'da hububat hasadı başladı
12:36   Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli serinliği
11:55   Fotokamp etkinliklerle devam ediyor
10:42   Örtü altı karpuz hasadı başladı
10:32   Balıkesir Üniversitesi'nde zeytincilik kursu
10:00   İzmir Orman Bölge Müdürü Erol'dan anız uyarısı