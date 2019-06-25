25.06.2019 13:29
Haberler » Güncel » Haber

Sıcaktan bunalan gençler havuzlarda serinliyor

Sıcaktan bunalan gençler havuzlarda serinliyor

Adıyaman'da hava sıcaklığının etkisini göstermesiyle birlikte gençler çareyi havuzlarda yüzerek serinlemekte buluyor.

Adıyaman 'da hava sıcaklığının etkisini göstermesiyle birlikte gençler çareyi havuzlarda yüzerek serinlemekte buluyor.

Hava sıcaklığının 39 dereceye kadar yükseldiği Adıyaman'da kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Kent merkezinde sıcaktan bunalan gençler havuzlarda yüzerek serinliyor. Gençler bir yandan havuzda yüzerek serinlemeye çalışırken bir yandan ise kayarak havuzun tadını çıkarıyorlar. Hem serinleyen hem de doyasıya eğlenen gençler, yaz boyunca havuzlarda serinlediklerini söyledi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
15:39 Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğduğu ev müze oluyor
15:39 Samsun merkezli 4 ilde 'change' operasyonu: 17 gözaltı
15:39 - Filistinli mülteciden ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması'na tepki
15:38 Erdek'ten Avşa ve Marmara'ya deniz otobüsü seferi
15:38 Tekirdağ'da kaçak avlanan 400 kilo midye ele geçirildi
15:38 OSMANİYE KORE GAZİSİ, ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
15:38 MERSİN EVLERİNİN TAVANI BAŞLARINA ÇÖKTÜ