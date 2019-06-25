25.06.2019 14:19
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Sıcaktan bunalan gençler havuzlarda serinliyor

Sıcaktan bunalan gençler havuzlarda serinliyorADIYAMAN - Adıyaman'da hava sıcaklığının etkisini göstermesiyle birlikte gençler çareyi havuzlarda yüzerek serinlemekte buluyor.

Sıcaktan bunalan gençler havuzlarda serinliyor
ADIYAMAN - Adıyaman 'da hava sıcaklığının etkisini göstermesiyle birlikte gençler çareyi havuzlarda yüzerek serinlemekte buluyor.
Hava sıcaklığının 39 dereceye kadar yükseldiği Adıyaman'da kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Kent merkezinde sıcaktan bunalan gençler havuzlarda yüzerek serinliyor. Gençler bir yandan havuzda yüzerek serinlemeye çalışırken bir yandan ise kayarak havuzun tadını çıkarıyorlar. Hem serinleyen hem de doyasıya eğlenen gençler, yaz boyunca havuzlarda serinlediklerini söyledi.Sıcaktan bunalan gençler havuzlarda serinliyor
Kaynak: İHA
Adıyaman , Genel

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