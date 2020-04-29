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Sıcaktan bunalan güvercinlere her gün böyle banyo yaptırıyor

Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nde görevli temizlik görevlisi her gün sıcaktan bunalan binlerce güvercine fıskiyeyle su tutup banyo yaptırıyor.

29.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:34
Sıcaktan bunalan güvercinlere her gün böyle banyo yaptırıyor
Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nde görevli temizlik görevlisi her gün sıcaktan bunalan binlerce güvercine fıskiyeyle su tutup banyo yaptırıyor.

Bahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklığı 24 dereceyi buldu, Şehreküstü meydanında bulunan binlerce güvercini serinletmek ise temizlik görevlisine düştü. Meydanın simgesi güvercinler sıcak havalarda serinlemek için temizlik görevlisi Ramazan Yıldırım'ın hortumla tuttuğu suyun altına kendini atıyor.

Yıldırım, meydanda bulunan çeşmeye hortumu takar takmaz binlerce güvencin serinlemek için temizlik işçisinin yanına geliyor. Serin suyun altına kendini atan güvercinler kanatlarını kaldırarak tüm vücutlarını yıkayıp banyo yapmayı ihmal etmiyor.

Sıcak havalarda güvercinleri her gün su tutarak serinlettiğini ifade eden Ramazan Yıldırım, "Burada bulunan güvercinler aç ve susuz kalmasın" diye her gün onları gelip suluyorum. Su ihtiyacını karşıladığım güvercinleri aynı zamanda da su tutarak yıkıyorum. Havalar ısındı, sıcaktan bunalan güvercinler tuttuğum suyun altında serinlemek ve banyo yapmak için sıra bekliyorlar. Suyun altında kanatlarını kaldırıp her yerlerini yıkayıp serinliyorlar. Bu işten büyük keyif alıyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Yıldırım, Bursa, Güncel, Haber

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