09.07.2019 15:02
Haberler» Güncel» Haber

Sıcaktan bunalan halk soluğu denizde aldı

Sıcaktan bunalan halk soluğu denizde aldı

Tatilini Erdek'te geçiren tatilcilerin yanı sıra Erdek halkı da aşırı sıcaklardan bunalınca serinlemek için kendilerini denize attı.

Tatilini Erdek'te geçiren tatilcilerin yanı sıra Erdek halkı da aşırı sıcaklardan bunalınca serinlemek için kendilerini denize attı.

Erdek'te termometreler+35 dereceyi görürken, sıcak havadan bunalan tatilciler ve ilçe halkı serinlemek üzere gün boyu kendilerini denize atarak Marmara Denizinin serinletici sularında bol bol yüzdüler. Kapıdağ çevresini mesken tutan tatilciler kumsallarda yoğunluk oluştururken, yaz mevsimi ve tatil sezonu olması dolayısıyla konaklama tesisleri de yüzde 80 civarında doluyor. Özellikle İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden tatile gelen turistler Marmara Denizinin gözdesi Erdek ve çevresini tercih ediyor. Erdek'in denize kıyısı bulunan Ocaklar ile Turan mahalleleri, Cumartesi ve Pazar günleri günübirlik tatile gelenleri ağırlamakta zorlanırken, özellikle hafta sonları akşam saatlerinde Erdek-Bandırma karayolunda uzun araç konvoyları oluşuyor. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Marmara, Erdek, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:01   Antalya'da kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında
17:01   Af ile çıktığı cezaevine eşini dövünce tekrar girdi
17:00   Ömer Halis Demir'in mezarına kadar pedal çevirecekler
17:00   Türk-İş Başkanı Turan: " Hükumet 2019 için yüzde 5+4 zam teklif etti, bunun kabul edilecek bir yani...
17:00   DP lideri Uysal'dan AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'a çağrı: Bize katıl
17:00   Vali Yerlikaya'dan Başkan Kılıç'a ziyaret
16:59   Biga Belediyesi'nin yaz kurslarına yoğun ilgi