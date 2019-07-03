03.07.2019 13:21
Haberler» Güncel» Haber

Sıcaktan bunalan köpek içecek dolabına girdi

Sıcaktan bunalan köpek içecek dolabına girdi

ANTALYA'da sıcaktan bunalan köpek, içecek dolabının kapısını başıyla açarak içine girdi.

ANTALYA'da sıcaktan bunalan köpek, içecek dolabının kapısını başıyla açarak içine girdi.
Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 60 ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da yaşayanlar ve turistler, denizde ve havuzlarda serinliyor. Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da bunaltıyor. Kent merkezindeki marketin önünden geçen Rus turiste ait olduğu öğrenilen Pomeranian boo cinsi köpek, içecek dolabının kapısını başıyla açıp içine girdi. Dolabın alt kısmındaki boşluğa uzanarak yatan köpek, sahibi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.


- Antalya
Kaynak: DHA
Antalya, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:36   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Her türlü bağımlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz
15:36   Kılıçdaroğlu, iletişim koordinatörünün acısına ortak oldu
15:35   Siirt'te PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcılar imha edildi
15:35   Yozgat'ta fabrikanın ortakları arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı (2)
15:35   Çocuğu gibi büyüttüğü kuzusu peşinden ayrılmıyor
15:35   Beypazarı'nda kurban bağış masası kurulacak
15:35   Yazar İrfan Atagün anılacak