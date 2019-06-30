30.06.2019 14:43
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Sıcaktan bunalan sahile koştu

Sıcaktan bunalan sahile koştu

ANTALYA'da, sıcak hava nedeniyle bunalan yerli ve yabancı tatilciler, hafta sonu Konyaaltı Sahili'ne akın ettı.

ANTALYA'da, sıcak hava nedeniyle bunalan yerli ve yabancı tatilciler, hafta sonu Konyaaltı Sahili 'ne akın ettı.
Turizm kenti Antalya 'da, hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece ölçülürken, nemin de yüzde 12 olduğu belirlendi. Yerli- yabancı tatilciler ile kentte yaşayanlar, hafta sonu sıcak havayı fırsat bilerek, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Bazı tatilcilerin sahil bandında çadır kurdukları görüldü. Bazıları, aileleriyle birlikte denizde serinlerken, bazıları ise kumsalda güneşlendi. Sahil kıyısında kurulan dev su oyuncağında ise çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklar, su oyuncağının içine girerek, serinledi.


- Antalya
Kaynak: DHA
Antalya , Konyaaltı Sahili , Güncel

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