27.06.2019 10:48
Haberler » Güncel » Haber

Sıcaktan bunalan turistler şemsiyelere sığındı

Sıcaktan bunalan turistler şemsiyelere sığındı

Antalya'da aşırı sıcak ve nemden bunalan bazı turistler, ellerinde şemsiyeler ile sokağa çıkıyor.

Antalya 'da aşırı sıcak ve nemden bunalan bazı turistler, ellerinde şemsiyeler ile sokağa çıkıyor.

Antalya'da 3 gündür etkisini hissettiren sıcak hava ve yüksek seyreden nem oranı, hem Antalyalıları hem de Antalya'ya tatile gelen turistleri bunalttı. Özellikle kültür turizmi için kente gelen ve Antalya merkezde bulunan Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi turistik alanlarını ziyaret etmek için sabah erken saatlerde şehir turuna çıkan turistler sıcak havadan ve güneşten korunmak için şemsiyelerini yanlarından ayırmıyor. Özellikle uzak doğulu turistler, şemsiyelerin gölgesine sığınarak turistik yerleri ziyaret etti. Antalya'da hava sıcaklığının bugün 36, hissedilen hava sıcaklığının ise 40 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranının ise yüzde 63 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. - ANTALYA
Kaynak: İHA
hem , antalya , şems , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:28 Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi
11:28 İŞSİZKEN YEDİĞİ YEMEK FİKİR VERDİ, MADIMAK KONSERVESİ ÜRETTİ
11:28 Ordu'da 150 yıllık tarihi bina yandı
11:28 Yayalara yol vermeyen sürücülere 126 bin lira ceza
11:28 Çiftçi ilacı değiştirdi, arı ölümleri yüzde 80 azaldı
11:27 Susuz kaldım demişti! Yine titremeye başladı
11:27 Toplam 37 merkezde 17 bin 600 eser üretildi