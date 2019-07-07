07.07.2019 17:05
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Sıcaktan bunalan vatandaşlar parklarda serinliyor

Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da 40 dereceyi bulan sıcak hava bunaltıyor.

Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da 40 dereceyi bulan sıcak hava bunaltıyor.
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da vatandaşlar, başta Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlar olmak üzere park ve bahçelerde vakit geçirdi.
Vatandaşlar, Balıklıgöl'de hem dini mekanları ziyaret etti hem de ağaçların gölgesinde serinledi.
Sıcaklığın gün içinde 41 dereceye ulaştığı kentte, bazı vatandaşlar da belediyelere ait havuzlarda yüzerek serinlemeye çalıştı.
Sıcak havada koyunlarını merada otlatmaya çalışan çobanlar da susayan hayvanlarına yanlarında taşıdıkları şişelerle su verdi.
Vatandaşlardan Ahmet Demir, yaptığı açıklamada, havanın çok sıcak olması nedeniyle evde bunaldıklarını söyledi.
Ağaçların gölgesinde dinlenerek serinlemeye çalıştığını belirten Demir, "Balıklıgöl yeşil alan olduğu için birçok yere göre daha serin, bu nedenle burada vakit geçiriyorum." dedi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar parklarda serinliyor
Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel

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