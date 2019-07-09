09.07.2019 10:10
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sıcaktan bunalan yavru kedi aracın motoruna sıkıştı

Sıcaktan bunalan yavru kedi aracın motoruna sıkıştı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, sıcaktan bunalınca girdiği aracın motorunda mahsur kalan yavru kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, sıcaktan bunalınca girdiği aracın motorunda mahsur kalan yavru kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi 1543 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Aydın'da, sıcaktan bunalan yavru bir kedi serinlemek için park halindeki bir aracın motor kısmına girdi. Geri çıkamayınca motorun parçaları arasında sıkışan kedinin miyavlamasını duyan çevre sakinleri, saatlerdir orada olduğu tahmin edilen hayvanı kurtarmak için seferber oldu.

Gürültü ve ışıkla korkutulmaya çalışılan kedi tüm çabalara rağmen motordan çıkmayınca, aracın altına giren bir mahalle sakini, yavru kediyi eliyle sıkıştığı yerden kurtardı. Saatler sonra özgürlüğüne kavuşan minik hayvan, kaçarak gözden kayboldu. - AYDIN
Kaynak: İHA
Efeler, Aydın, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:13   Kilis'te kaçak içki operasyonu
12:12   Kahramanmaraş'ta dehşet...Eşi tarafından başından vurulduğu iddia edilen genç kadın ağır yaralandı
12:09   Sultangazi'de markette silahlı soygun
12:08   Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
11:59   Manisa'da FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
11:57   İki bina arasında mahsur kalan kedi kurtarıldı
11:56   Çatı katı yangını korkuttu