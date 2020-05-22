Sıcaktan bunalanlar iftarı Nemrut Dağı'ndaki kar ile yapıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapalı olan Nemrut Dağı eteğinden kar getirerek iftar açıyor.

22.05.2020 23:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:00
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapalı olan Nemrut Dağı eteğinden kar getirerek iftar açıyor.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı eteklerinde erimeyen karların bulunduğu bölgeye gidenler, buradan iftarda tüketecekleri kar topluyor.
Kahta ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçelerinden özel araçlarla devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'na giderek su termosu ve poşetlere kar dolduran vatandaşlar, iftarını kar veya kar ile pekmez karışımından yapıkları "karsambaç" ile açıyor.
Kahta ilçesinden gelen Eyüp Aslan, her yıl düzenli şekilde ramazan ayında en az haftada bir gün buraya kar götürmek için geldiklerini, ancak bu ramazan ayında salgın nedeniyle sadece bir defa gelebildiklerini söyledi. Sıcaktan bunalanlar iftarı Nemrut Dağı’ndaki kar ile yapıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Nemrut Dağı, Adıyaman, Kahta, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

’Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim’ diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
İmamoğlu’ndan ’Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?’ sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Vaka sayısı artan Erzurum’un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Haber
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola’nın çıplak pozu gündem oldu Haber
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu ’Allah’tan korkun’ diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi Haber
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Haber
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Erdoğan’ın test ettiği Türkiye’nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır Haber
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Haberler››Güncel››Sıcaktan bunalanlar iftarı Nemrut Dağı'ndaki kar ile yapıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:55: İsrail polisi Mescid-i Aksa çevresinde namaz kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı - Haber 23:47: BM Özel Temsilcisi Griffiths, Husilerle Yemen'deki durumu görüştü - Haber 23:45: Karantinaya alınan mahallede 10 kişi korona virüsü yendi - Haber 23:43: Arap ülkelerinden 15'i Ramazan Bayramı'nı Türkiye ile aynı gün kutlayacak - Haber 23:43: Mısır, Fas ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Haber 23:14: "Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu - Haberler 22:15: Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi - Haber 21:41: Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu - Haber 21:24: Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu - Spor 19:15: Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız - Haber