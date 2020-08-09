Sıcaktan bunalanlar plajları doldurdu - ZONGULDAK

Zonguldak'ta, sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar denize girerek serinledi.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek için Kapuz, Değirmenağzı ve Ilıksu plajlarına gelenler, hem güneşlendi hem de denize girdi.

Yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattı boyunca cankurtaran ekipleri de olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı tedbir aldı.

Görevliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Kentte hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı 22 derece, nem oranı ise yüzde 80 olarak ölçüldü.