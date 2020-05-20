Sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı

İzmir'in Urla ilçesinde, 14 yaş altı çocuklara verilen izni fırsat bilen ve sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti.

Sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı
20.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:09
İzmir'in Urla ilçesinde, 14 yaş altı çocuklara verilen izni fırsat bilen ve sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti.

Urla ilçesinde çok sayıda vatandaş, yasağın sona ermesini ve 14 yaş altı çocuklara verilen 4 saatlik izni fırsat bilerek plajların yolunu tuttu. Sıcakların da bastırmasıyla bunalan vatandaşlar sahillerde dolaştı, denize girdi. Sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklarda kendilerine verilen iznin tadını çıkardı.

Bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşlar, korona virüsü karşı tedbiri de elden bırakmayarak sosyal mesafeye dikkat etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, Urla, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ali Babacan’dan yeni partiler için ’FETÖ organizasyonu’ diyen Bahçeli’ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Haber
Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Haziran’da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haber
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Avrupa Birliği’nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Haber
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Rusya’da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son Dakika: Türkiye’deki koronavirüs salgınında seyahat için ’’HES kodu’’ uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Haberler››Güncel››Sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:00: İzmir'de 24 sığınmacı kurtarıldı - Haber 00:59: Berber ve kuaförlerin mesai saatleri uzatıldı - Haber 00:58: İzmir'de apartman dairesinde yangın - Haber 00:56: Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haber 00:55: Türkiye'den Nijerya'ya başsağlığı mesajı - Haber 00:09: Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? - Haberler 00:03: Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı - Haber 23:38: Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı - Haber 12:55: Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi - Haberler 10:26: Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi - Haber