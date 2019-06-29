29.06.2019 12:56
Haberler » Güncel » Haber

Sıcaktan etkilenen yavru kuşlara elleriyle su içirdi

Sıcaktan etkilenen yavru kuşlara elleriyle su içirdiSİİRT - Siirt'te bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürmeye devam ederken vatandaşlar, sıcaklardan etkilenen hayvanlara elleri ile su içirip ıslatarak serinletmeye çalıştı.

Sıcaktan etkilenen yavru kuşlara elleriyle su içirdi
SİİRT - Siirt 'te bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürmeye devam ederken vatandaşlar, sıcaklardan etkilenen hayvanlara elleri ile su içirip ıslatarak serinletmeye çalıştı.
Siirt'in Eruh ilçesinde İsmail Eşin adlı vatandaş, bağda fıstık ağacının dalında öten kuşları gördü. Sıcaklığın 42 dereceyi bulduğu ilçede güneşin altında kalan yavru kuşların susadığını düşünen hayvansever, eline aldığı su şişesinin kapağını su doldurarak yavru kuşların yanına gitti. Yavru kuşlar ürkse de suyu görünce içmeye başladır. Eşin'in bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.Sıcaktan etkilenen yavru kuşlara elleriyle su içirdi
Kaynak: İHA
siirt , su , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:20 Mersin'de engelli çocuklar denizle buluştu
14:20 Zonguldak'ta kamyon devrildi: 1 yaralı
14:19 Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu
14:18 Türk tarihini değiştirecek iddia
14:17 200 ceset torbası siparişi vermişler
14:17 Görev başında vefat eden Abdulkadir Nişancı mezarı başında anıldı
14:16 Çocuk parkında güpegündüz panik: Yılanlar duvardan çıktı