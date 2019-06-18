'Sıçan Adası, Martı Adası olsun' talebi

ANTALYA'nın tekne, yat ve dalış turizminde üs bölgesi olan Sıçan Adası, ismine tezat olarak barındırdığı yüzlerce martı ile konuklarını karşılıyor. Şehrin bu kadar çok martıyı barındıran tek noktası olan Sıçan Adası'nın isminin 'Martı Adası' olarak değiştirilmesini isteyen dalıcılar ise bu konuda destek bekliyor.

Antalya Kaleiçi Yat Limanı'na yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sıçan Adası'nın sahile bakan yakası 8 metrelik derinliğe, ilgi çeken kuzey doğu yakası ise 22 metrelik derinliğe sahip. Kayalık dip yapısı, sualtı zenginliğiyle sadece balık adamların değil günlük tekne gezisine çıkanların da ilgi odağı olan ada, yaz döneminde yoğun tekne trafiğine sahip. Yapısı nedeniyle üzerinde yerleşim bulunmayan adanın Sultan Mehmet Reşad döneminde gemi barınağı olarak kullanıldığı rivayet edilse de adayla ilgili çalışma yapılmamış olması adayı gizemli kılıyor. Üzerinde kale kalıntıları bulunan adanın 12'nci yüzyılda korsanlar tarafından kullanıldığı düşünülüyor. Ada, kıyıdan güney kısmına doğru incelmesi nedeniyle bir sıçanı andırdığı için 'Sıçan Adası' olarak anılıyor. Antalya'nın en çok martı barındıran tek bölgesi olarak konuklarını şaşırtan adaya gelenler yüzlerce martının kanat sesleriyle karşılanıyor. Antalyalı dalgıçlar adanın isminin 'Martı Adası' olarak değiştirilmesini istiyor.

BU KADAR MARTIYI BARINDIRAN TEK BÖLGE

Antalyalı dalış eğitmeni Sunay Yıldız, Balıkçı Barınağı'na yarım mil uzaklıktaki adanın yat, tekne ve dalış turizminin merkezi olarak dikkat çektiğini belirtti. Bölgenin tekne ve yatları rüzgardan koruyan bir nokta olduğunu ifade eden Yıldız, "Muhteşem sualtı zenginliğiyle dalış turizminde önemli bir nokta. Adanın dört tarafı dalışa elverişli olduğu gibi her seviyede dalışa uygun bir ada. 5 metreden 22 metreye kadar dalış imkanı sunan bir yer. Bizce dalış turizminde Kaş kadar ünlü olması gereken bir bölge" diye konuştu. Adanın isminin Sıçan Adası olmasından rahatsızlık duyduklarını belirten Yıldız, "Hangi adaya gidiyorsunuz dendiğinde Sıçan Adası demeye utanıyoruz. Burası martılarla, martı sesleriyle dolu bir ada. Biz adanın isminin Martı Adası olarak değiştirilmesini istiyoruz" dedi. Adanın martıların yoğun bulunduğu, Antalya'nın yüzlerce martı barındıran tek bölgesi olduğunu kaydeden Yıldız, "Ben bu kadar martıyı Antalya'da başka bir yerde görmedim. Dalış yapanlara martılar eşlik ediyor. Özellikle yabancı turistler arasında kendi ülkelerinde hiç martı görmeyenler var. Onlara çok cazip geliyor. Bazen ekmekle martıları besliyorlar" diye konuştu.

'MARTI SESLERİ İSTANBUL'U HATIRLATIYOR'

Bölgeye dalış için gelen el sanatları öğretmeni Özlem Kılınç (46) da tıpkı Sunay Yıldız gibi adanın isminin Martı Adası olarak değiştirilmesini istiyor. Kılınç, "Çünkü bu kadar çok martıyı Antalya'da başka bir yerde göremiyoruz. Burada martılar özgürce uçuyor. Martı sesleri bize adeta İstanbul'a hatırlatıyor. Burada dalış yapmaktan çok memnunuz. ve isminin Martı Adası olarak değiştirilmesini istiyoruz" dedi.

ADA MARTILARIN YAŞAM ALANI

Mavi Akdeniz Su Sporları Kulübü (MASSK) Başkanı, Dalış Eğitmeni Cüneyt Kılınç (47) ise bölgenin dalış için mükemmel olduğunu söyledi. Kılınç, "İsmi Sıçan Adası olan bu adada yüzlerce martı var. Sıçan Adası isim olarak kulağa hoş gelmiyor. Barındırdığı martılardan dolayı Martı Adası olarak değiştirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Kılınç, martıların yaşam alanı olan adanın isminin Martı Adası olarak değiştirilmesinin turizm açısından da hoş olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi. - Antalya

Kaynak: DHA