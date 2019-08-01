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Siccin 6'da makyaj vücut buldu

Vizyon tarihi için gün sayan serinin son filmi Siccin 6'da uygulanan makyaj teknikleri dikkat çekiyor.

01.08.2019 09:19 Siccin 6'da makyaj vücut buldu

Serinin tüm filmlerinde görev alan makyaj sanatçısı Alev Ünal, korku dolu makyaj tekniklerine Siccin 6 da bir yenisini daha ekleyerek ilk defa bir filmde bütün vücut makyajı yaptı.

Tam 6 saat süren makyaj işlemi sonrası oyuncu Ergin Kılıkçıer tanınmayacak halde kamera karşısına geçerken, Siccin 6 ilk kez tam vücut makyaj çalışması yapılan Türk filmi olarak bir ilke daha imza attı.

9 Ağustos'ta seyircisiyle buluşacak olan Siccin 6 için 18 yaş sınırlaması gelirken filmin süresiyse 95 dakika. Korku filmlerinin usta yönetmeni Alper Mestçi'nin senaryosunu da yazdığı film 36 korku sahnesi ve "Nefes Almakta Zorlanacaksınız" sloganıyla izleyicileri tarafından merakla bekleniyor.


Siccin, Makyaj, Güncel

Kaynak: Bültenler

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