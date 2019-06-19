19.06.2019 15:54
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Siccin 6 Filmi

Siccin 6 Filmi

Siccin 6 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Siccin 6 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Siccin serisinin devam halkası olan korku türündeki filmin yönetmen koltuğunda bir kez daha Alper Mestçi oturuyor.


Yönetmen: Alper Mestçi
Senaryo: Alper Mestçi
Oyuncular: Merve Ateş, Adnan Koç, Dilara Büyükbayraktar, Fatih Murat Teke, Sibel Aytan, Hüseyin Taş, Gönül Ürer, Deniz Kiziroğlu, Cemre Kiziroğlu, Ergin Kılıkçıer, Kurtuluş Şakirağaoğlu
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Siccin 6
Yapımcı Firma: Muhteşem Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 09.08.2019

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Kaynak: InterSinema.com
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