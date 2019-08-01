SİCHUAN HAVAYOLLARI İSTANBUL'A A350 UÇAĞIYLA UÇMAYA BAŞLADI

ÇİN hava yolu şirketi Sichuan Airlines, nisan ayında başladığı İstanbul-Chengdu arasındaki tarifeli seferini, ilk kez yeni nesil Airbus A350 uçağıyla yaptı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde, A350 uçağıyla yapılan ilk sefer için düzenlenen törene Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, havayolu temsilcileri ile havalimanı işletmecisi İGA'nın yöneticileri katıldı. Başkonsolos Wei, kontuarda yolcularla sohbet ederek, sefer hakkında bilgilendirdi.

Daha sonra Chengdu kentinin sembolu olan panda figürlerinin yer aldığı uçağa geçen Wei, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nisan ayında İstanbul'dan başlayan seferlerde doluluk oranlarının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Başkonsolos Wei, hattaki yolcu sayısının yüksekliği nedeniyle şirketin uçak tipini büyütme kararı aldığını ifade etti. Wei, Airbus A350 uçağıyla ekim ayına kadar sürekli uçuş olacak dedi.

Üç gün boyunca seferlerin panda figürlü uçakla yapılacağını kaydeden Wei, kışın yolcu sayısının yüksek olması halinde aynı uçak tipiyle ile devam edileceğini bildirdi.

Wei, en son teknoloji ile donatılan uçağın Türk ve Çinli yolcular için önemli olduğunu vurgulayarak, Ben göreve geldikten sonra Çin ile Türkiye arasında üç yeni hat başladı. Pekin'den sadece THY uçuyordu. Bir buçuk yıl içinde iki Çin havayolu, üç Çin kentinden sefere başladı. İnşallah fazla gayret sarf ederek, daha fazla şehirden ve yoğun bir şekilde bu uçuşların sayısını artırmaya çalışacağım diye konuştu.

BEŞ GÜNDE ÇİN VİZESİ

Çin'in Türkiye vatandaşlarına uyguladığı vize konusunda bazı kolaylıklar sağlandığını dile getiren Başkonsolos Wei, uygulanan prosedürlere uyulması halinde vize alınabileceğini söyledi. Başkonsolosluğun resmi sitesinde kuralların yazılı olduğunu kaydeden Wei, Ben göreve gelmeden önce 7 çalışma gününde vize veriliyordu. Geldikten sonra bizim iç formalite hem de vize koşullarını düzenledik. Şimdi ise bir hafta, yani beş çalışma günü içinde vize alabileceğinizi söyleyebiliriz ifadelerini kullandı.

Vize için başvuru merkezine gidilebileceğini anımsatan Wei, 1 Ocak 2017'den sonra ilk kez Çin vizesi almak için parmak izi alındığını, bu nedenle vizelere kişisel olarak başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA