Sicilya Açıklarında 11 Ton Esrar Taşıyan Gemi Yakalandı

İtalya
'nın Sicilya Adası
açıklarında 11 ton esrar taşıyan bir gemi ele geçirildi.
İtalyan polisi, Sicilya Adası açıklarındaki bir teknede 11 ton esrar ele geçirdiğini açıkladı. İspanyol polisinin ihbarı ile başlayan operasyonda mali polis uluslararası sularda seyreden 19 metrelik bir tekneye baskın düzenledi. Koordinatları İspanyol güvenlik birimleri tarafından İtalyan makamlara iletilen Hollanda
bayraklı teknede 400 pakete bölünmüş 11 ton ağırlığındaki uyuşturucu ile ilgili iki Bulgaristan
vatandaşı yakalanarak gözaltına alındı. Palermo
ve Ragusa mali şube birimleri uyuşturucunun Sicilya Kanalı üzerinde yaptığı rotayı inceliyor. Uyuşturucunun Cezayir
veya Fas
'tan Libya
'ya taşındığı tahmin ediliyor.
Öte yandan Palermo polisi, son yıllarda Sicilya açıklarında yaptığı operasyonlarda piyasa değeri 1.2 milyar Euro olarak ifade edilen 120 ton esrar ele geçirdi. - SİCİLYA
29 Kasım 2018 Perşembe 15:19